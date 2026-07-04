Новосибирец вызвал спасателей из-за голубя за холодильником

Голубь спрятался за холодильником. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Новосибирска обратился в муниципальную аварийно-спасательную службу после того, как в его квартиру залетел голубь. Об этом сообщили в МАСС.

По словам мужчины, птица долго летала по комнатам, а затем спряталась за холодильником, где находится электропроводка. Хозяин квартиры побоялся самостоятельно доставать голубя и позвонил спасателям.

Оперативный дежурный объяснил, что в такой ситуации сначала необходимо отключить холодильник от электросети, а если есть опасения прикасаться к технике — обратиться к мастеру по ремонту бытовой техники.

В МАСС напомнили, что спасатели выезжают на вызовы, когда существует реальная угроза жизни и здоровью людей. Также горожанам посоветовали устанавливать на окна москитные сетки, чтобы птицы не залетали в квартиры.

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