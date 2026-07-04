В Новосибирской области предупредили о повышении госпошлин для иностранцев

ГУ МВД России по Новосибирской области предупредило жителей региона о повышении государственных пошлин за ряд услуг в сфере миграции. Изменения вступят в силу с 26 июля 2026 года.

Согласно федеральному закону, увеличатся госпошлины за выдачу разрешения на временное пребывание и проживание, вида на жительство, прием в гражданство России, оформление виз, приглашений на въезд, а также разрешений на привлечение иностранных работников и разрешений на работу.

Так, за выдачу вида на жительство придется заплатить 30 тысяч рублей, за прием в гражданство России — 50 тысяч рублей, за разрешение на временное пребывание — 15 тысяч рублей.

Одновременно отменяются госпошлины за выдачу вида на жительство военнослужащим, установление факта наличия или отсутствия гражданства России, а также регистрацию по месту жительства.

В полиции призвали учитывать изменения при обращении за государственными услугами в подразделения по вопросам миграции.

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