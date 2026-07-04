В Новосибирске проведут бесплатную репродуктивную диспансеризацию 8 июля

Обследование проводится бесплатно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

8 июля в Новосибирске пройдет бесплатная репродуктивная диспансеризация, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили организаторы.

Обследование будет проходить с 9:00 до 19:00 в центре «Ювентус» по адресу улица Ленина, 55. Пройти его смогут все желающие в возрасте от 18 до 49 лет. Предварительная запись не требуется, необходимо иметь только паспорт.

В рамках акции участники смогут получить консультации специалистов Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции, включая гинеколога, уролога, эндокринолога и генетика. Также предусмотрен забор крови, а при медицинских показаниях — проведение УЗИ и выдача направлений на дополнительные исследования.

Обследование проводится бесплатно.

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