В частном доме в Новосибирске обрушился потолок

Потолок обрушился под тяжестью собственного веса. Фото: Спасатели МАСС

В Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы выезжали на улицу Кавалерийскую после обрушения потолка в частном доме.

По прибытии специалисты провели разведку. В доме находился мужчина 1983 года рождения, он не пострадал и сообщил, что других людей в помещении нет.

Несмотря на это, спасатели приняли решение разобрать завал, чтобы убедиться в отсутствии пострадавших. В ходе работ никого под обломками не обнаружили.

По предварительным данным, потолок обрушился под тяжестью собственного веса.

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