Спасатели МАСС освободили мужчину с застрявшей рукой в велосипеде

Спасатели приняли решение демонтировать педаль велосипеда. Фото: Спасатели МАСС

В Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) помогли мужчине, у которого рука застряла в велосипеде.

Происшествие случилось рано утром на улице Вокзальная магистраль. У мужчины 1970 года рождения рука оказалась зажата между рамой и педалью велосипеда, самостоятельно освободиться он не смог.

Спасатели приняли решение демонтировать педаль велосипеда, после чего удалось освободить руку.

Пострадавшего осмотрели врачи скорой помощи, однако от медицинской помощи он отказался.

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