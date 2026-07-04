Красный Яр и Шумиха отметили 120 лет с момента основания поселений

Поселку и деревне исполнилось 120 лет. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

В Новосибирской области сразу два населенных пункта — Красный Яр Тогучинского района и Шумиха Болотнинского района — отметили 120-летие со дня основания. Об этом сообщил замминистра региональной политики региона Роман Бурдин.

По данным из исторической справки, Красный Яр был основан в 1906 году переселенцами из Белоруссии и Калужской губернии. Название поселения связано с живописным берегом реки Иня: слово «красный» в старину означало «красивый». Жители занимались земледелием, пчеловодством, ремеслами, а позже поселение пережило коллективизацию и годы Великой Отечественной войны, когда основная нагрузка легла на женщин, стариков и детей.

Шумиха также отмечает 120 лет, однако история этих мест уходит гораздо глубже. Здесь археологи находили следы стоянок древнего человека и предметы эпохи позднего палеолита. Сегодня это небольшое тихое поселение на протоке Оби, где местные жители занимаются рыбалкой, сбором грибов и ягод и сохраняют спокойный уклад жизни.

Роман Бурдин поздравил жителей с юбилеем и пожелал им здоровья, благополучия и процветания.

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