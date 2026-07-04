В новосибирском Академгородке собрались мастерицы лоскутных одеял со всей России

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, в Академгородке проходит XVI Всероссийский фестиваль лоскутных одеял «У моря Обского». В нём участвуют мастера лоскутного творчества из разных регионов страны.

Сегодня, 4 июля, в 16:00 на площади перед ДК «Академия» состоится дефиле участников конкурса в номинации «Наряды своими руками (одежда и аксессуары)». Также гости увидят внеконкурсные показы коллекций известных авторов из Санкт-Петербурга, Сысерти и Новосибирска.

Завтра, 5 июля, в 16:30 в зрительном зале ДК «Академия» пройдёт торжественное закрытие фестиваля и награждение победителей.

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