В Новосибирской области усилили патрулирование водоемов из-за жары

Во время патрулирования специалисты напоминают отдыхающим правила безопасности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области усилили профилактическую работу на водоемах из-за жаркой погоды. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В рамках акции «Вода — безопасная территория» каждый день более 400 межведомственных групп патрулируют неорганизованные места отдыха, где чаще всего происходят несчастные случаи. В рейдах участвуют инспекторы ГИМС, полицейские, спасатели, представители администраций и волонтеры. Всего задействовано свыше тысячи человек и около 400 единиц техники.

Во время патрулирования специалисты напоминают отдыхающим правила безопасности, раздают памятки, пресекают купание в запрещенных местах и нахождение детей у воды без взрослых. Кроме того, инспекторы ГИМС проверяют маломерные суда, наличие документов, спасательных жилетов и другого обязательного оборудования.

В МЧС рекомендуют отдыхать только на официальных пляжах, не заходить в воду после употребления алкоголя и не оставлять детей без присмотра.

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