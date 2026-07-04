Новосибирцам напомнили про июльский график отключения горячей воды

Специалисты будут проверять прочность труб. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Мэрия Новосибирска опубликовала график плановых отключений горячей воды в июле. Ограничения связаны с гидравлическими испытаниями теплосетей, которые проходят в городе с 16 мая по 26 августа.

С 9 по 22 июля горячую воду отключат в части Ленинского и Кировского районов. Под ограничения попадут, в том числе, Горский жилмассив, микрорайон Башня, поселок Восточный, а также жилые комплексы «Ясный Берег», «Венеция», «Аква-Сити» и «Панорама».

С 19 июля по 1 августа без горячей воды останутся жители ряда улиц Железнодорожного района.

С 20 июля по 2 августа отключения пройдут в зоне ТЭЦ-4. Под них попадут жители части Дзержинского и Калининского районов, в том числе улиц Авиастроителей, Учительской, Новой Зари, Фадеева, Лебедевского и других.

Уточнить, попадает ли конкретный адрес под отключение, можно в Единой дежурно-диспетчерской службе по телефону 218-00-51.

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