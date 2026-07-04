Пять рейсов на прилет задерживаются в аэропорту Толмачево

Утром 4 июля задерживаются пять рейсов. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

В аэропорту Толмачево утром 4 июля задерживаются пять рейсов.

По данным онлайн-табло, позже расписания прибудут два самолета авиакомпании «Победа» из Москвы. Рейс DP 6525 ожидается в 08:35 вместо 07:35, а рейс DP 6595 — в 09:20 вместо 07:55.

Наибольшая задержка зафиксирована у рейса Azur Air из Антальи. Самолет должен был прилететь в 08:55, однако его расчетное время прибытия перенесено на 11:25.

Также с опозданием ожидаются рейсы S7 Airlines из Магадана и Якутска. Самолет из Магадана прибудет в 11:10 вместо 09:35, а рейс из Якутска — в 11:35 вместо 10:20.

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