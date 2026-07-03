В Новосибирской области 220 студенток получили пособия по беременности

Заявление можно подать в течение полугода после окончания декрета. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября 2025 года студентки очных отделений новосибирских вузов и колледжей получили право на пособие по беременности и родам. Этой возможностью уже воспользовались 220 молодых женщин. Об этом сообщает издание «Новая Сибирь».

Сумма выплаты за декретный отпуск в 140 дней в 2026 году составляет 94 406,67 рублей и перечисляется единовременно. Заявление можно подать в течение полугода после окончания декрета через госуслуги, МФЦ или клиентскую службу фонда. Для оформления нужны справка из больницы и справка из учебного заведения об очной форме.

Решение принимают за десять рабочих дней, деньги перечисляют еще в течение пяти дней. Также молодая мама может претендовать на другие пособия, включая материнский капитал.

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