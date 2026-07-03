В Туве обследовали 40 км берега Енисея в поисках пропавших девочек

В операции задействованы около 140 человек. Фото: МЧС Республики Тыва

В Республике Тыва продолжаются поиски двух 13-летних школьниц, которые пропали в Кызыле 1 июля. Спасатели уже обследовали около 40 километров береговой линии Енисея. Об этом сообщает издание «Абзац».

Поисковая операция идет круглосуточно. Отряд прошел вдоль городской черты и двинулся в западном направлении к селам, а в ближайшее время группы планируют проверить территорию у Усть-Элегеста.

В операции задействованы около 140 человек личного состава и примерно 40 единиц техники. К спасателям также присоединился добровольческий отряд «Саян-Спас» из Ермаковского района.

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