Ученый Эйсмонт: «Магнитное поле Земли может ослабнуть до нулевой отметки»

Исчезновение магнитного щита приведет к росту солнечной радиации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт допустил сценарий, при котором магнитное поле Земли может ослабнуть до нуля из-за смены полюсов. Об этом сообщает издание «Абзац».

По словам эксперта, в научной среде обсуждается возможная смена северного полюса на южный, вероятность которой возросла из-за ускорения движения магнитного поля в последнее время. Однако точные причины этого процесса ученым пока не известны.

Эйсмонт пояснил, что исчезновение магнитного щита приведет к росту солнечной радиации у поверхности Земли больше чем в пять раз. Он добавил, что уверенного ответа о влиянии этого на животных нет, но напомнил о Марсе, который, по мнению многих исследователей, утратил поле, атмосферу и жизнь после подобных изменений.

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