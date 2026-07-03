Водитель сбил мальчика на улице Троллейной в Новосибирске

Характер его травм сейчас уточняется. Фото: ГАИ Новосибирской области

Вечером 3 июля в Ленинском районе Новосибирска на улице Троллейной автомобиль сбил мальчика 2022 года рождения. Ребенок перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

По предварительным данным, водитель мужчина 1970 года рождения за рулем автомобиля Gratewall двигался по улице Троллейной со стороны улицы Плахотного в сторону улицы Пархоменко. В пути следования он совершил наезд на ребенка, который перебегал дорогу справа налево.

В результате ДТП пострадал мальчик, характер его травм сейчас уточняется.

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