В Новосибирской области проведут агроуход за лесами на площади 9 тысяч га

Лесные службы работают в усиленном режиме. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области

В Новосибирской области в этом году проведут агротехнический уход за лесными культурами на площади более 9 тысяч гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Специалисты уже выполнили работы на 4138 гектарах, что составляет 45,6 процента от годового плана и 117 процентов от календарного. На участках, где сеянцы не прижились, провели дополнение — посадку взамен погибших растений на площади 1393 гектара, это 80,5 процента от запланированного на год объёма.

Начальник отдела лесных отношений по Ордынскому лесничеству Владимир Толмачев пояснил, что сорная растительность — главный конкурент молодых культур. Если пропустить сроки обработки, она заглушит рост насаждений, поэтому сейчас специалисты работают на перспективу, чтобы вырастить здоровый лес. Все работы ведут с помощью высокопроизводительной техники, которую лесхозы получили по федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Несмотря на сложные погодные условия в начале сезона — резкие перепады температур и малое количество осадков — лесные службы работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяют труднодоступным участкам и гарям прошлых лет. В ближайшие две недели планируют привлечь дополнительные силы, чтобы полностью выполнить годовой план и к концу вегетационного периода обеспечить здоровый рост лесных культур.

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