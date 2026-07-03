Новосибирец продает монету 1961 года выпуска за 12,5 млн рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Житель Новосибирска продает монету за 12,5 миллиона рублей. Объявление разместили на популярном сайте.
Продавец предлагает 5 копеек 1961 года выпуска из меди. В описании указано, что это пробный экземпляр, который находился в обороте. Автор публикации предупредил, что не консультирует потенциальных покупателей и не меняет условия сделки.
Объявление появилось 22 июня. За это время его посмотрели 263 человека.
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