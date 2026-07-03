МЧС предупредило новосибирцев об аномальной жаре до +34 градусов

Из-за сильной жары возрастают риски природных и техногенных пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с 3 по 5 июля ожидается аномальная жара с температурой до +34 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Спасатели предупредили, что в Коченевском и Чулымском районах установится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. На остальной территории области риск возгораний будет ниже — преимущественно второго и третьего классов, местами первого.

В ведомстве отметили, что из-за сильной жары возрастают риски природных и техногенных пожаров. Особенно это касается сельской местности, частного жилого сектора и садоводческих товариществ.

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