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НовостиОбщество3 июля 2026 14:47

Под Новосибирском проходят XXXVIII летние сельские спортивные игры

Всего в играх принимают участие около 800 человек
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
В программу соревнований вошли мини-футбол, волейбол, лёгкая атлетика. Фото: правительство Новосибирской области

В программу соревнований вошли мини-футбол, волейбол, лёгкая атлетика. Фото: правительство Новосибирской области

В рабочем посёлке Ордынское со 2 по 5 июля проходят финальные соревнования XXXVIII летних сельских спортивных игр Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Организаторами крупнейшего регионального спортивного праздника выступили правительство области, министерство физической культуры и спорта, Дирекция спортивных мероприятий, а также администрации районов и округов. Всего в играх принимают участие около 800 человек из 30 муниципальных районов и округов.

В программу соревнований вошли мини-футбол, волейбол, лёгкая атлетика, а также состязания спортивных семей и троеборье сельских специалистов — механизаторов, дояров и косарей. Спортивные семьи соревнуются в дартсе, шашках, настольном теннисе и легкоатлетической эстафете.

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