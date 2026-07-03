В Новосибирске проверили состояние могилы основателя города Тихомирова

Сюда останки инженера перенесли в 1971 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники инспекции по охране памятников осмотрели захоронение Николая Тихомирова, которого считают одним из основателей Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Могила находится на Заельцовском кладбище. Сюда останки инженера перенесли в 1971 году с прежнего места в центре города, а новый памятник поставили только через 110 лет после смерти Тихомирова. Сейчас надгробие выглядит как гранитный подиум, на нём установлен бюст на колонне, сдвинутой назад. Сзади высечены из камня силуэты моста через Обь и Александро-Невского собора. Инспекторы признали состояние всех деталей памятника приемлемым.

Тихомиров прибыл в эти места в 1894 году, когда ему было 37 лет. Он руководил работами на последнем пролёте железнодорожного моста и строил каменный собор во имя Александра Невского. Инженера похоронили у стен этого храма в 1900 году. На могильной плите золотом выбита надпись о том, что здесь покоится строитель собора.

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