Новосибирскому авиазаводу имени Чкалова исполнилось 95 лет

История предприятия началась в 1931 году. Фото: правительство Новосибирской области

В Новосибирске отмечают 95-летие авиационного завода имени Чкалова. Губернатор Андрей Травников поздравил коллектив предприятия с юбилеем. Глава региона поблагодарил заводчан за труд, развитие и вклад в экономику области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Травников отметил, что авиационный дух Новосибирска во многом держится на двух легендах — лётчике Александре Покрышкине и Чкаловском заводе. Он подчеркнул, что жители города должны с радостью слышать шум испытательных полётов Су-34, потому что это значит, что завод работает.

История предприятия началась в 1931 году с закладки первого камня под строительство завода горного оборудования. Первый самолёт И-16 собрали здесь в 1937 году, а в годы Великой Отечественной войны на фронт отправили 15,5 тысячи машин разных типов.

Сейчас новосибирский авиазавод остаётся одним из самых известных авиапредприятий в стране. За десятилетия здесь выросло не одно поколение инженеров, конструкторов, рабочих и лётчиков-испытателей.

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