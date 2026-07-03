В Новосибирске с 9 июля по 2 августа поэтапно отключат горячую воду

С 19 июля по 1 августа воду отключат в Железнодорожном районе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с 9 июля по 2 августа поэтапно ограничат подачу горячей воды в нескольких районах города. С 9 по 22 июля воду отключат в Ленинском и Кировском районах в зоне ТЭЦ-2. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Ленинском районе без горячего водоснабжения останутся улицы 1-я и 2-я Чулымская, Планировочная, Котовского, Пермитина, Стартовая, Космическая, Выставочная, Блюхера, Римского-Корсакова, Плахотного, Дружбы, Ватутина, проспект и площадь Карла Маркса, микрорайон Башня, Геодезическая, Новогодняя, а также жилые комплексы «Ясный Берег», «Венеция», «Аква-Сити», Горский жилмассив и поселок Восточный. В Кировском районе отключение затронет улицы Вертковскую и Немировича-Данченко, жилой комплекс «Панорама» и территорию областной больницы.

С 19 июля по 1 августа воду отключат в Железнодорожном районе – это зона ТЭЦ-2 по городскому выводу. Под ограничения попадут Большевистская, Фабричная, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, Революции, Коммунистическая, Советская, Максима Горького, Чаплыгина, Щетинкина, Депутатская, Октябрьская, Спартака, Урицкого, Салтыкова-Щедрина, Шамшурина, Ивачева, проспект Димитрова, Комсомольский проспект, Пристанский переулок и Чернышевский спуск.

С 20 июля по 2 августа горячую воду отключат в зоне ТЭЦ-4 – это Дзержинский вывод и головной участок Северо-Восточного вывода. Без воды останутся улицы Авиастроителей, Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканская, 25 лет Октября, Дениса Давыдова, Карельская, Тамбовская, Фадеева, Новочеркасская, Сухановская, Оптическая, Лебедевского, а также частично Курчатова, Забайкальская, Дунаевского, Объединения, Тайгинская и Кайтымовская.

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