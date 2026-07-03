Под Искитимом 72-летняя женщина ушла в лес и пропала

Пенсионерку ищут в деревне Шибково с 2 июля. Фото: ЛизаАлерт по Новосибирской области.

В Искитимском районе Новосибирской области разыскивают 72-летнюю Надежду Николаевну Гилеву (Тищенко, Погодину). Пенсионерка ушла в лес 2 июля и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

Как сообщили поисковики, женщина пропала в деревне Шибково Шибковского сельсовета. Известно, что она отправилась в лес и перестала выходить на связь.

Рост Надежды Гусевой — около 155 сантиметров, телосложение нормальное, волосы короткие седые. Особая примета — родинка на подбородке слева.

В день исчезновения на женщине были зеленый пиджак, черные джинсы и черные сапоги. С собой у нее было пластиковое ведро.

Всех, кто видел пенсионерку или знает, где она может находиться, просят сообщить информацию в полицию по телефону 102 или по единому номеру экстренных служб 112.

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