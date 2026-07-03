Прилет рейса из Стамбула в Новосибирск перенесли на 4 июля

Задерживается прилет трех рейсов. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 3 июля в новосибирском аэропорту Толмачево задерживаются несколько рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Самолет авиакомпании S7 из Москвы (Домодедово) должен был приземлиться в Новосибирске в 21:40, но по расчетному времени его ждут только в 22:05. Рейс из Стамбула также сдвинулся – вместо 23:35 его прибытие ожидается в 00:30 уже 4 июля.

Кроме того, задержан рейс из Алматы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX