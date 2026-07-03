На Алтае покажут 64 фильма на юбилейном Шукшинском кинофестивале

Зрителей ждут кинопарк, бесплатные показы и съемки нового художественного фильма Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 21 по 25 июля в Алтайском крае пройдет XXVIII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль, который станет частью юбилейных «Шукшинских дней на Алтае». В этом году фестиваль отметит 50-летие и объединит 64 фильма, кинопарк, образовательные площадки и съемки новой картины. Об этом пишет «Вечерний Барнаул».

Как рассказал директор кинофестиваля Алексей Бочаров, программа включает три конкурсные секции — игрового, короткометражного и документального кино. В основной конкурс вошли 44 картины: восемь полнометражных игровых фильмов, 20 короткометражек и 16 документальных лент. Еще 20 фильмов покажут в рамках молодежного проекта «Шукшин молодой».

По словам организаторов, фестиваль продолжает развиваться не только как площадка для кинопоказов, но и как центр поддержки молодых кинематографистов. Второй год подряд в барнаульском парке «Изумрудный» будет работать кинопарк «Шукшин молодой». Здесь состоятся показы фильмов, встречи с режиссерами, лекции, мастер-классы и кинолаборатория «Фабрика кино», где молодые команды из Алтайского края снимут собственные короткометражные фильмы под руководством экспертов.

Кроме того, 22 и 23 июля в Алтайском краевом театре драмы впервые пройдет федеральная выставка технологий и оборудования для кино- и медиапроизводства CPS / Медиапродакшн Lab. Участие в ней для посетителей будет бесплатным.

Одной из главных особенностей фестиваля станут съемки художественного фильма «Импостер» режиссера Василия Кузовлева. Они пройдут 25 июля на горе Пикет во время закрытия фестиваля. Организаторы приглашают всех желающих принять участие в массовых сценах и увидеть, как создается кино.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX