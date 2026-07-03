В Новосибирске с начала года устранили 154 гарантийных дефекта на дорогах

Отдельно на объектах нацпроекта выявили 181 дефект на 66 участках. Фото: телеграм-канал Максима Кудрявецва

В Новосибирске продолжают устранять дефекты на дорогах в рамках гарантийных обязательств. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом году на гарантии в Управлении дорожного строительства числятся 376 объектов, среди которых 79 были отремонтированы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Специалисты проверили все объекты и нашли 482 замечания на 248 участках. На сегодня подрядчики уже устранили 154 нарушения, что составляет около трети от общего числа. При этом 128 объектов приняли без нареканий.

Отдельно на объектах нацпроекта выявили 181 дефект на 66 участках. К 1 июля исправили 127 из них – это больше 70 процентов. Полностью закрыли все замечания три компании. Еще по 54 нарушениям работы продолжаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX