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НовостиПроисшествия3 июля 2026 11:52

Новосибирские полицейские за короткий срок вернули женщине потерянный телефон

Жительница города поблагодарила сотрудников отдела полиции за оперативную помощь
Екатерина ХАЛИМОВА
Жительница города поблагодарила сотрудников отдела полиции за оперативную помощь

Жительница города поблагодарила сотрудников отдела полиции за оперативную помощь

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Жительница Новосибирска направила благодарность сотрудникам отдела полиции № 3 «Заельцовский» после того, как они помогли ей вернуть потерянный мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, женщина потеряла мобильный телефон в мае 2026 года. В устройстве находились важные личные данные, фотографии и контакты, поэтому его утрата вызвала у нее серьезное беспокойство.

Сотрудники отдела полиции № 3 «Заельцовский» оперативно организовали розыск. Благодаря их слаженной работе телефон удалось быстро найти и вернуть законной владелице в целости и сохранности.

В обращении женщина поблагодарила полицейских за профессионализм, ответственность и внимательное отношение к гражданам. По ее словам, сотрудники быстро разобрались в ситуации и помогли вернуть утраченное имущество.

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