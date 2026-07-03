Новосибирские полицейские за короткий срок вернули женщине потерянный телефон

Жительница города поблагодарила сотрудников отдела полиции за оперативную помощь Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Жительница Новосибирска направила благодарность сотрудникам отдела полиции № 3 «Заельцовский» после того, как они помогли ей вернуть потерянный мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, женщина потеряла мобильный телефон в мае 2026 года. В устройстве находились важные личные данные, фотографии и контакты, поэтому его утрата вызвала у нее серьезное беспокойство.

Сотрудники отдела полиции № 3 «Заельцовский» оперативно организовали розыск. Благодаря их слаженной работе телефон удалось быстро найти и вернуть законной владелице в целости и сохранности.

В обращении женщина поблагодарила полицейских за профессионализм, ответственность и внимательное отношение к гражданам. По ее словам, сотрудники быстро разобрались в ситуации и помогли вернуть утраченное имущество.

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