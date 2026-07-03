Юрий Яшкин назначен директором театра «Старый дом» в Новосибирске

Юрий Анатольевич хорошо знаком театральной сфере региона. Фото: театр «Старый дом»

В Новосибирске сменилось руководство драматического театра «Старый дом». Приказ о назначении нового директора вступил в силу 3 июля, им стал Юрий Яшкин. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Юрий Анатольевич хорошо знаком театральной сфере региона. Он работает в культуре уже 18 лет, из них девять лет на госслужбе. Начинал он в 2008 году педагогом-организатором во Дворце творчества «Юниор», затем трудился в областном минкульте, был заместителем директора Новосибирского художественного музея.

С 2022 по 2024 год Яшкин возглавлял отдел профессионального искусства и культурного наследия в региональном ведомстве, а последние два года работал заместителем директора по развитию театра «Глобус».

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