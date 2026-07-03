В Бийске трое медиков после смены спасли мужчину с остановкой сердца на улице

К реанимации также первым приступил случайный прохожий, а позже к коллегам присоединился заведующий подстанцией скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бийске трое медицинских работников, возвращавшихся домой после смены, помогли спасти мужчину, у которого прямо на улице остановилось сердце. До их приезда сердечно-легочную реанимацию начал случайный прохожий, что, по словам врачей, стало решающим фактором. Об этом пишет «Бийский рабочий».

Инцидент произошел возле пешеходного перехода у торгового центра «Ривьера». Во время перехода дороги мужчине внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал на асфальт. Очевидец сразу начал делать непрямой массаж сердца.

Через несколько секунд рядом остановился автомобиль, в котором после суточной смены ехали домой фельдшер Лидия Данилова и медбрат Сергей Жданов. Медики сразу подключились к реанимации и вызвали скорую помощь. Позже к ним присоединился заведующий подстанцией скорой помощи «Центральная» Анатолий Колупаев, который случайно оказался рядом.

После прибытия бригады скорой помощи пациента подключили к дефибриллятору, начали расширенную сердечно-легочную реанимацию и доставили в больницу.

По словам Анатолия Колупаева, спасти мужчину помогла именно последовательность действий всех участников. Сначала прохожий поддерживал кровообращение до приезда специалистов, затем реанимацию продолжили сотрудники скорой помощи, а после прибытия бригады пациенту оказали специализированную медицинскую помощь.

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