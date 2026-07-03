Под Новосибирском перекроют дороги в августе из-за авиафестиваля

Организаторы ожидают, что на него съедутся десятки тысяч зрителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В дни проведения юбилейного авиационного фестиваля под Новосибирском временно ограничат движение транспорта на подъездах к аэродрому. Мероприятие «Вива Авиа!» пройдет 1 и 2 августа на аэродроме в Мочище. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения».

Организаторы ожидают, что на него съедутся десятки тысяч зрителей, поэтому в районе станции ежегодно приходится перекрывать дороги. В этом году ограничения будут действовать с шести утра до пяти часов вечера в оба дня.

Транзитный транспорт направят в объезд по Северному обходу. Этот маршрут рекомендован для водителей, которые следуют со стороны поселка Локти в Новосибирск, Октябрьский или Сокур, а также для тех, кто едет в обратном направлении.

Исключение сделают для местных жителей. Им разрешат проезд, но только при предъявлении паспорта с отметкой о регистрации на этой территории. Кроме того, в Новосибирском районе перекроют подъездную дорогу от Пашинского переезда до станции Мочище.

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