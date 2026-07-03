В Новосибирской области 53 молодые семьи получили господдержку на жилье

35 из них уже улучшили свои жилищные условия. Всего с 2015 года поддержку получили 1077 семей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области завершили выдачу свидетельств на социальные выплаты молодым семьям. В 2026 году поддержку получили 53 семьи. 35 из них уже улучшили свои жилищные условия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Программа помогает молодым семьям приобрести или построить собственное жилье. В минстрое региона отметили, что для многих это реальная возможность решить квартирный вопрос.

Всего за время реализации программы — с 2015 года по настоящее время — поддержку получили 1077 молодых семей.

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