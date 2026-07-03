В Новосибирске изъяли контрафактную табачную продукцию на 2,5 млн рублей

Еще один павильон полицейские проверили на улице Кошурникова. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

Сотрудники полиции пресекли продажу контрафактной табачной продукции в двух торговых точках Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Оперативники отдела экономической безопасности провели проверку в киоске на улице Забалуева. Там они обнаружили и изъяли более 1700 емкостей с никотиносодержащей жидкостью без маркировки. Общая стоимость изъятого превысила 1,7 миллиона рублей.

Еще один павильон полицейские проверили на улице Кошурникова. Внутри нашли 60 электронных устройств для курения и 284 емкости с жидкостями, которые также имели признаки подделки. Стоимость этой партии товара составила больше 800 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма изъятой продукции в двух точках превысила 2,5 миллиона рублей.

Всю контрафактную продукцию направили на экспертизу. Сейчас правоохранители решают, возбуждать ли уголовные дела по этим фактам. Кроме того, оперативники продолжают устанавливать поставщиков и других причастных к незаконной торговле лиц.

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