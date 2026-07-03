В Новосибирске открылся крупнейший в регионе Сибирский ортопедический форум - 2026

Уже в первый день количество участников форума составило 500 человек. Фото: Предоставлено пресс-службой ННИИТО

Новосибирск на два дня, 3 и 4 июля, стал центром проведения Сибирского ортопедического форума - 2026. На площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» собрались ведущие травматологи, ортопеды и нейрохирурги из 30 регионов России и девяти зарубежных стран, в том числе США, Казахстана, Германии и Швеции. Крупнейшее научно-практическое событие приурочено к 80-летию легендарного ННИИТО имени Я. Л. Цивьяна. Уже в первый день количество участников форума составило 500 человек.

Вице-губернатор Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что в этом году институт получил достаточную квоту на лечение и новосибирцам не нужно выезжать в другие регионы за получением высокотехнологичной медицинской помощи в области травматологии и ортопедии.

- Наш научный институт стал ведущим травматологическим центром Сибири и Дальнего Востока. Он глубоко интегрирован в систему оказания медицинской помощи на территории Сибирского федерального округа, а вся эта система органично встроена в здравоохранение Новосибирской области. У нас есть полная уверенность: все пациенты региона, нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи, непременно получат ее в нашем институте, - сообщил Константин Хальзов.

Министр высоко оценил работу медиков, которые трудились и продолжают трудиться в институте, приумножая славу Новосибирской области и всего российского здравоохранения.

Можно было принять участие в мастер-классах. Фото: Предоставлено пресс-службой ННИИТО

Директор Новосибирского НИИТО имени Я. Л. Цивьяна Андрей Корыткин рассказал, что через руки врачей института ежегодно проходит не менее 15 тысяч человек.

- Сегодня мы должны сформировать образ будущего. Мы накопили колоссальный опыт использования цифровых технологий. Внедрение самых современных устройств и технологических решений существенно облегчает и улучшает хирургические вмешательства. Мы видим, насколько технологически изменилась наша специальность: она серьезно усложняется в плане техники выполнения, требуя от нас постоянного соответствия динамике времени, - резюмировал Андрей Корыткин.

Параллельно с научной программой работала выставка новейшего медоборудования и расходных материалов. Ведущие производители представили свои разработки, а врачи могли не только увидеть новинки, но и лично протестировать их, участвуя в мастер-классах.