Под Новосибирском отремонтируют 7,8 км трассы в Татарском районе

Подрядчикам предстоит обновить щебеночное покрытие. Фото: Минтранс Новосибирской области

В Татарском районе Новосибирской области до конца 2026 года отремонтируют три участка региональных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Два участка трассы «992 км автодороги Р-254 – Купино – Карасук» общей протяженностью 2,8 километра расположены между городом Татарском и селом Казаткуль. Еще пять километров дороги отремонтируют на подъезде к селу Константиновка.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский отметил, что подрядчикам предстоит обновить щебеночное покрытие, восстановить профиль дороги и установить новые дорожные знаки. Ремонт этих отрезков обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между районным центром и почти десятью окрестными населенными пунктами, а также повысит безопасность на трассах.

Помимо этого, в текущем году завершат ремонт путепровода через Транссибирскую магистраль на обходе Татарска. Там укрепят опоры, заменят покрытие и гидроизоляцию, а также обустроят ограждения, нанесут разметку и установят знаки.

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