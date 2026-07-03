В Новосибирске на Зорге водитель ВАЗа влетел в припаркованные машины

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске на улице Зорге водитель ВАЗа ночью устроил массовое ДТП. Он врезался в припаркованные автомобили. Повреждения получили четыре машины. Об этом сообщили очевидцы в паблике АСТ-54.
Кроме ВАЗа, пострадали еще три автомобиля. В ГАИ уточнили: ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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