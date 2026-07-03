В травматологии Новосибирска лежат трое мотоциклистов

Достаточно 40 км/ч, чтобы остаться инвалидом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в травматологическом отделении городской больницы N 1 проходят лечение трое мотоциклистов. Один из них — подросток. Врачи говорят: летом мототравма преобладает. И защиты от тяжелых последствий нет. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Новосибирской области.

Заведующий отделением Алексей Молоков рассказал о типичных случаях. Мотоциклисты, велосипедисты, самокатчики и дети на питбайках поступают с тяжелыми травмами.

— Достаточно 40 километров в час ехать, и можно ногу так сломать, чтобы потом глубоким инвалидом остаться. Защиты-то нет никакой, внешнего каркаса нет, — объясняет врач.

По данным ГАИ за 2025 год, в Новосибирской области зарегистрировано 2 882 ДТП. Погибли 289 человек, пострадали 3 491. Основные причины — превышение скорости, выезд на встречную полосу и проезд на красный свет.

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