Средняя зарплата в Новосибирской области выросла до 91 553 рублей

Скромнее оплачивается труд в строительстве. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Среднемесячная заработная плата в Новосибирской области по итогам января – апреля 2026 года составила 91 553 рубля. В Сибирском федеральном округе в целом этот показатель оказался ниже и остановился на отметке 90 921 рубль. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

В Новосибирской области высокие доходы оказались у работников, занятых в добыче полезных ископаемых, – в среднем 105 965 рублей. Сотрудники в сфере профессиональной и научной деятельности получали около 102 994 рублей.

Значительно скромнее оплачивается труд в строительстве, где средняя зарплата составила 84 792 рубля. А в сельском и лесном хозяйстве, а также в рыболовстве этот показатель равен 70 059 рублям.

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