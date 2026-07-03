Новосибирцы пересаживаются на электросамокаты

Фото: Пресс-служба компании МегаФон

На первом месте в российском топе регионов по числу жителей, арендующих городские самокаты, оказались Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. При этом по доле горожан, пользующихся сервисом, лидером стал Екатеринбург – показатель составил более 68%.

В Сибири наиболее активными пользователями кикшеринга стали жители Кемеровской области – на них приходится 1/5 общего трафика. Второе и третье места заняли Иркутская область и Красноярский край.

Фото: Пресс-служба компании МегаФон

Новосибирская область замыкает топ-5. По данным Whoosh, в столице региона суммарное число пользователей Whoosh за 7 лет достигло 1 млн человек. Это означает, что более 60% всех новосибирцев хотя бы раз пользовались сервисом. В течение сезона было совершено более 3 млн поездок. Для сравнения, в 2019 году, в первый год работы, Whoosh в Новосибирске за сезон было совершено около 35 тысяч поездок.

Основная аудитория сервисов проката самокатов в федеральном округе - мужчины, на них приходится 78%. Женщины пользуются кикшерингом и велопрокатами заметно реже, однако в обоих группах чаще остальных такой вид транспорта используют люди 35-44 лет – суммарно их доля составляет 40%. Далее идут пользователи 25-34 лет (33%). Доля жителей от 45 до 54 лет составляет 11%. Люди старше 55 лет также пользуются кикшерингом, но их доля лишь 1%.