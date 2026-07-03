Новосибирца оштрафовали на 150 тысяч рублей за дрифт на BMW

Мировой судья первого судебного участка Центрального района рассмотрел уголовное дело. Фото: прокуратура Новосибирской области

В ночь с 18 на 19 апреля водитель на BMW X4 устроил опасный дрифт на центральных улицах Новосибирска. Мировой судья первого судебного участка Центрального района рассмотрел уголовное дело против местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, автовладелец управлял иномаркой без номеров. Он проехал от дома № 1 по улице Ленина до дома 34 на Красном проспекте, где специально начал разворачивать машину на 360 градусов. Водитель намеренно увеличивал обороты двигателя, чтобы автомобиль потерял сцепление с дорогой, но при этом он сохранял контроль над управлением. Все эти маневры он снимал на видео, чтобы потом выложить ролик в интернет.

Мужчину признали виновным по статье 267.1 УК РФ за действия, которые угрожали безопасности на транспорте. Судья учел мнение государственного обвинителя и назначил нарушителю наказание в виде денежного штрафа. Сумма взыскания составила 150 тысяч рублей.

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