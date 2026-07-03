Полузащитник Александр Носов покинул «Сибирь» и перешел в «Волгарь»

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Новосибирская «Сибирь» рассталась с полузащитником Александром Носовым. 31-летний футболист продолжит карьеру в астраханском «Волгаре». Об этом сообщает пресс-служба ФК «Сибирь».
Носов выступал за «Сибирь» в весенней части сезона. Провел 19 матчей, включая переходные игры, и забил два гола.
Клуб поблагодарил игрока за время, проведенное в команде, профессионализм и самоотдачу.
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