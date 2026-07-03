В Новосибирске голая женщине легла загорать на крышу иномарки

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ подведены итоги работы департамента физической охраны за июнь.

В минувшем месяце постовыми охранниками было пресечено 53 правонарушения: 7 - в Новосибирской области и 46 - в других регионах России, где «гвардейцы» работают вахтовым методом.

Так, на производстве пищевой продукции чаще всего выявлялись нарушения санитарных норм и правил, нахождение работников в нетрезвом состоянии, попытки проноса запрещенных предметов.

На горно-обогатительных предприятиях - нарушения правил оформления и перевозки грузов и материальных ценностей, попытки хищения.

В административных и жилых зданиях, офисных помещениях и бизнес-центрах - попытки незаконного проникновения, хулиганства.

21 июня в охраняемом ГВАРДИЕЙ жилом комплексе на улице Московской в Новосибирске охранник обнаружил, что группа несовершеннолетних, сломав замок, проникла в чердачное помещение высотного здания. Для поимки нарушителей «гвардеец» вызвал группу быстрого реагирования ГВАРДИИ. Подростки были задержаны, а их родители возместили вызванный поломкой замка материальный ущерб.

Помимо этого, в прошедшем месяце охранникам доводилось выявлять и ликвидировать коммунальные аварии, последствия дорожно-транспортных происшествий, вызывать для пострадавших скорую помощь.

Самым резонансным событием стало неадекватное поведение психически больной женщины, которая, раздевшись догола, улеглась 22 июня загорать на крышу автомобиля «Мазда», припаркованного возле здания «Медпарка» на улице Сакко и Ванцетти. Охранники вызвали скорую психиатрическую помощь, и женщина была госпитализирована.

Заказчиками услуг Агентства Безопасности в июне было проведено четыре внеплановые проверки на объектах охраны, которые «гвардейцы» успешно выдержали.