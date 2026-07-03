Компанию оштрафовали на 50 тысяч за задержки электричек в Новосибирской области

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В Новосибирской области транспортная прокуратура оштрафовала компанию «Экспресс-пригород» на 50 тысяч рублей. Причина — задержки пригородных поездов из-за технической неисправности. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В мае 2026 года из-за поломки электропоезда сообщением Новосибирск – Ложок произошли задержки на Южном, Кузбасском и Жеребцовском направлениях.
Прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасности движения и защите прав пассажиров. Перевозчика привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. Штраф — 50 тысяч рублей.
По представлению прокуратуры компания приняла организационные меры, чтобы не допускать подобных нарушений в будущем.
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