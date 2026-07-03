В Ленинском районе Новосибирска водитель сбил двух подростков на мотоцикле

За рулем мотоцикла был 17-летний парень, пассажиру 16 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в Ленинском районе столкнулись автомобиль Renault Sandero и мотоцикл BSE. За рулем мотоцикла был 17-летний подросток. В ДТП пострадали он и его 16-летний пассажир. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирска.

Авария случилась 2 июля в 23:00 на улице Большая, 580а. Водитель Рено при повороте налево не пропустил мотоцикл.

В результате аварии пострадали несовершеннолетний водитель мотоцикла и его пассажир. Обоих доставили в больницу.

На месте работал наряд ДПС. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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