Финансовый эксперт Бархота объяснил порядок оформления нового налогового вычета

Сумма вычета не может превышать объем реально уплаченных за год налогов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Новый порядок получения налогового вычета на долгосрочные сбережения начнет действовать в России с сентября 2026 года. Как пояснил финансовый эксперт Андрей Бархота в беседе с «Абзацем», процедура станет доступна в онлайн-формате, не выходя из дома.

Документы в налоговую будет подавать не сам гражданин, а его финансовый агент – банк или страховая компания. Налогоплательщику останется лишь зайти в личный кабинет, проверить данные и завершить оформление в несколько кликов. Справки загрузятся в систему автоматически, без ручного ввода.

Эксперт Бархота обратил внимание, что размер вычета привязан к сумме уплаченного налога и не может ее превышать. На итоговую величину возврата влияет прогрессивная ставка НДФЛ, составляющая от 13 до 22%.

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