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НовостиОбщество3 июля 2026 8:02

Финансовый эксперт Бархота объяснил порядок оформления нового налогового вычета

Вычет на долгосрочные сбережения можно будет получить дистанционно
Валерия МОРГУНЕНКО
Сумма вычета не может превышать объем реально уплаченных за год налогов.

Сумма вычета не может превышать объем реально уплаченных за год налогов.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Новый порядок получения налогового вычета на долгосрочные сбережения начнет действовать в России с сентября 2026 года. Как пояснил финансовый эксперт Андрей Бархота в беседе с «Абзацем», процедура станет доступна в онлайн-формате, не выходя из дома.

Документы в налоговую будет подавать не сам гражданин, а его финансовый агент – банк или страховая компания. Налогоплательщику останется лишь зайти в личный кабинет, проверить данные и завершить оформление в несколько кликов. Справки загрузятся в систему автоматически, без ручного ввода.

Эксперт Бархота обратил внимание, что размер вычета привязан к сумме уплаченного налога и не может ее превышать. На итоговую величину возврата влияет прогрессивная ставка НДФЛ, составляющая от 13 до 22%.

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