Аллерголог-иммунолог Болибок назвал мигрень симптомом аллергии на растения

У людей, склонных к мигреням, головные боли могут быть проявлением аллергии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кроме насморка и заложенности носа аллергическая реакция на растения может вызвать приступ мигрени. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, самый частый признак – респираторный: насморк и чихание. Резкая заложенность носа возникает при реакции на запах.

– Иногда есть жалобы на головную боль из-за того, что сильный отек слизистой носа переходит в отек придаточных пазух. Неврологически может быть приступ так называемой мигрени. Но это у тех людей, у которых она бывает, – добавил врач.

Болибок также предупредил об опасности сока растений, например борщевика Сосновского. Реакция может быть контактной или фотоаллергической – в этом случае кожа становится чувствительной к ультрафиолету.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX