Терапевт Кондрахин предупредил о вреде сахарозаменителей для работы кишечника

Сахарозаменители вызывают расстройство стула и сбои в работе кишечника. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Употребление сахарозаменителей может навредить кишечнику и нарушить его работу. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил кандидат медицинских наук старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин.

По словам врача, существуют натуральные заменители сахара и подсластители.

– К первым относятся стевия, эритрит, ксилит и сорбит. А дальше идут синтетические сахарозаменители: сахарин, аспартам. Они фактически раздражают рецепторы, но дают лишь ощущение сладости, – объяснил эксперт.

Энергия в организм не поступает. Микрофлора «думает», что получила сахар, начинает активничать, а настоящей пищи нет. Это приводит к расстройству стула и сбоям в работе кишечника.

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