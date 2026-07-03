Новосибирцы более тысячи раз обратились в МЧС за три месяца

Жителей региона чаще всего интересовали пожары, паводок и безопасность жилья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во втором квартале 2026 года в Главное управление МЧС России по Новосибирской области поступило 1 095 обращений от жителей региона. Все они были рассмотрены в установленные сроки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, чаще всего новосибирцы обращались с вопросами о состоянии пожарной безопасности в жилых и нежилых зданиях, на придомовых территориях, дачных участках и в садовых товариществах.

Также жителей интересовала ситуация с периодически возникающими пожарами на полигоне твердых бытовых отходов, подтоплением территорий во время весеннего паводка и половодья, а также сведения о зарегистрированных на них маломерных судах.

В ведомстве отметили, что все обращения были рассмотрены без нарушения установленных сроков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX