Новосибирцы более тысячи раз обратились в МЧС за три месяца

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Во втором квартале 2026 года в Главное управление МЧС России по Новосибирской области поступило 1 095 обращений от жителей региона. Все они были рассмотрены в установленные сроки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, чаще всего новосибирцы обращались с вопросами о состоянии пожарной безопасности в жилых и нежилых зданиях, на придомовых территориях, дачных участках и в садовых товариществах.
Также жителей интересовала ситуация с периодически возникающими пожарами на полигоне твердых бытовых отходов, подтоплением территорий во время весеннего паводка и половодья, а также сведения о зарегистрированных на них маломерных судах.
В ведомстве отметили, что все обращения были рассмотрены без нарушения установленных сроков.
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