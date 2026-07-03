Платные парковки и выделенные полосы помогут разгрузить дороги Новосибирска

Введение платных парковок и выделенных полос для транспорта должно проходить в комплексе мер. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На дорогах Новосибирска увеличивается количество автомобилей и вместе с тем растет нагрузка на существующую дорожную сеть. О том, какие меры применимы к столице Сибири для решения коллапсов, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал полковник полиции в отставке, бывший начальник управления ГИБДД Новосибирской области Сергей Штельмах.

По его словам, в 2006 году на учете в регионе состояло 600 тысяч машин без учета транзитного транспорта. В 2018 году, когда Сергей Штельмах уходил с должности, их было уже 1,2-1,3 миллиона. При этом через Новосибирск проходит много транзитного транспорта из-за географического положения города, аэропорта и федеральных трасс.

– Никто не предполагал, что такой всплеск произойдет автомобилизации в нашей стране и в нашем городе. Нужно учесть, как географически расположен Новосибирск: здесь хаб аэропорта и сеть федеральных дорог. Конечно же, через нас движется очень много транзитного транспорта, который создает в том числе и проблемы для жителей города, – рассуждает Сергей Штельмах.

Он поддержал введение платных парковок и выделенных полос для общественного транспорта, но подчеркнул, что это должен быть комплекс мер.

– Это работа пассажирского транспорта, который с дальних районов привозит четко по графику людей, которые работают в разных районах города. А также выделенная полоса для пассажирского транспорта и для такси. Должны быть как платные парковки, так и бесплатные парковки. Эти меры реализованы в крупных городах Европы и России, – объяснил Штельмах.

Он также добавил, что сегодня при строительстве жилья все чаще учитывают парковочные места для жителей, чтобы машины не мешали движению.

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