Под Новосибирском парня осудят за использование поддельных водительских прав

22-летнего жителя Убинского района остановили инспекторы ДПС во время проверки документов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Убинского района. Молодого человека обвиняют в приобретении, хранении и использовании поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, по версии дознания, обвиняемый не имел законного права управлять автомобилем. Он приобрел у неустановленного лица поддельное водительское удостоверение, оформленное на свое имя, после чего использовал его при поездках.

В феврале 2026 года автомобиль под управлением молодого человека остановили сотрудники Госавтоинспекции. Во время проверки документов инспекторы усомнились в подлинности водительского удостоверения и направили его на экспертизу.

Исследование показало, что бланк удостоверения не соответствует защитным элементам официальных водительских прав, которые выпускаются в России.

Прокурор Убинского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу по статье о приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного документа, предоставляющего право. Материалы направлены в Барабинский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.

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