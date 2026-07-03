Студент НГТУ создал систему для автоматизации документооборота

Разработка позволяет быстрее оформлять договоры и вести единый архив документов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Студент факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ Клим Фокин разработал прототип автоматизированной системы документооборота. Сервис помогает ускорить подготовку договоров, актов и других документов, избавляя сотрудников от ручного копирования данных. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ.

Разработка представляет собой веб-интерфейс, который позволяет создавать, просматривать и управлять документами в режиме реального времени. Кроме того, система автоматически формирует файлы по шаблонам, что значительно сокращает время на их подготовку.

По словам автора проекта, сотрудники компаний нередко тратят почти треть рабочего времени на перенос информации в шаблоны документов. Это замедляет работу и повышает риск ошибок.

Разработчик предложил заменить привычный документооборот динамической генерацией документов. Менеджеру достаточно заполнить одну веб-форму, после чего система автоматически создает готовый файл, сохраняет его в централизованном архиве и присваивает каждой версии уникальный идентификатор.

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