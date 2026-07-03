В Искитиме женщину осудили за фиктивную регистрацию девяти иностранцев

На основании фиктивных документов иностранцев поставили на учет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Искитимский районный суд Новосибирской области вынес приговор местной жительнице, виновной в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Суд установил, что женщина заключила договоры найма с девятью иностранцами, хотя фактически жилье им не предоставляла. Затем она подала в МФЦ уведомления о их прибытии, зная, что те не будут жить по указанному адресу. На основании этих документов иностранцев поставили на учет.

Действия женщины лишили сотрудников полиции возможности контролировать соблюдение правил пребывания в России. Суд приговорил сибирячку к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

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